ПЦУ закликала Росію припинити агресію проти України: "​Зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину"

"Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади".

Священний Синод Православної Церкви України звернувся до громадян з приводу ескалації російської агресії, а також закликав РФ припинити такі дії.

Звернення опубліковане на сайті ПЦУ.

"Дорогі брати і сестри, український народе та люди доброї волі усього світу! Владоможці Росії та їхні послідовники! Численні достовірні повідомлення підтверджують найбільше з часу початку неоголошеної війни Росії проти України в 2014 р. скупчення біля наших кордонів військ РФ. Перша і очевидна мета такого скупчення – залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів. Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!", - йдеться у повідомленні.

В ПЦУ наголосили, що неодноразово застерігали владу Російської Федерації від ескалації.

"Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир. Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не беріть участь у злочинах ваших начальників... Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна». Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу", - зазначається у заяві.

ПЦУ закликала українців продовжити молитву про справедливий мир і подякувала союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку України в цих складних обставинах і закликають владу РФ зупинити агресію.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна. У США також попередили, що якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це буде мати для неї наслідки.