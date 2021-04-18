У Чернівецькій області знайшли застреленим прикордонника

Лікарі констатували смерть від вогнепального поранення в область грудей.

У Чернівецькій області неподалік пункту пропуску "Порубне" прикордонники виявили застреленим свого колегу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на керівникв пресслужби Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

"Сьогодні вранці під час несення служби прикордонний наряд почув постріл на кордоні. Туди негайно виїхала служба реагування, яка й виявила непритомного військового із вогнепальним пораненням в область серця. Він також перебував у наряді, а біля нього була використана його штатна зброя", – сказав керівник пресслужби загону.

Після виявлення пораненого військового на місце події одразу викликали медиків та поліцію. Лікарі констатували смерть від вогнепального поранення в область грудей.

У прикордонному загоні зазначають, що військовий по службі характеризувався позитивно, йому було 24 роки.

Наразі правоохоронці з'ясовують можливі причини цього трагічного випадку.

Нагадаємо, у Волинській області на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.