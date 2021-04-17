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Завтра дощитиме на півночі та у частині західних областей України

Вдень 9-16° тепла.

Завтра дощитиме на півночі та у частині західних областей України
Фото: kavun.city

У неділю, 18 квітня у північних і частині західних областей України падатиме невеликий дощ, у Карпатах він буде з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише interfax.ua.

На решті території – без опадів.

У західній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 2-7° тепла, в західних, центральних, південних і східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 9-16° тепла, в Карпатах 1-4 ° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

У понеділок, 19 квітня в Карпатському регіоні невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, удень 3-8° тепла.

У Києві 19 квітня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

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