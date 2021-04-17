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Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов

Він працював у Подільській райдержадміністрації 7 років, останніх три роки очолював її.

Очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов помер внаслідок ускладнень від коронавірусу. Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла", - написав Кличко.

Він повідомив, що Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації 7 років, останніх три роки очолював її.

Віктор Смирнов
Віктор Смирнов

“Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою. Він таким і був. Світла пам’ять Віктору Володимировичу. Щирі співчуття його родині і близьким”, - написав Кличко.

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