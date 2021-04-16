У Києві передали до суду справу проти водія, який збив на смерть двох жінок на Майдані

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 66-річного водія, який в жовтні 2020 року збив на смерть двох жінок на Майдані Незалежності.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

Аварія сталася, коли чоловік втратив свідомість за кермом. Причиною стала хвороба, яка входить до переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами. Оскільки чоловік усвідомлював свій хворобливий стан, він не мав права сідати за кермо.

"66-річний підозрюваний, достовірно знаючи про свій хворобливий стан та усвідомлюючи, що цей стан у будь-який момент може погіршитись, свідомо розпочав керування технічно справним автомобілем марки Land Rover Discovery. Згідно з висновками експертів, порушення з боку водія Правил дорожнього руху України та Наказів МОЗ України, у тому числі «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», знаходяться у прямому причинному зв’язку з виникненням даної дорожньо-транспортної події та її наслідками", - йдеться в повідомленні.

Справу буде розглядати Шевченківський районний суд м. Києва.

Нагадаємо, ДТП на Майдані Незалежності сталася близько 16 години 30 жовтня 2020 року.

Водій Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей. Збивши людей він продовжив рух, виїхав на проїжджу частину, де протаранив чотири машини, і лише після цього зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.