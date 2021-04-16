Проєкт Фонду Ріната Ахметова "Музей "Голоси Мирних": школярі зняли відео про жителів Донбасу

Фонд Ріната Ахметова в рамках проєкту Музей «Голоси Мирних» провів перший інтерактивний майстер-клас для підлітків-переселенців із Донбасу. Діти знімали відеоролики, в яких розповідали про події, які вони та їхні близькі пережили під час збройного конфлікту на сході України.

Для учасників проєкту, які через трагічні події завчасно стали дорослими, можливість розповісти свою історію – це шанс позбутися тягаря пережитого.

"Звичайна людина розчиняється у світовій історії, долі людей перетворюються на сухі відомості, статистику. Але історій збройного конфлікту стільки, скількох життів він торкнувся. Музей «Голоси Мирних» – це проєкт світового масштабу, який був створений за особистою ініціативою Ріната Ахметова. Фонд планує зібрати мільйон свідчень Мирних, а в найближчій перспективі ставить перед собою мету – 100 тисяч історій жителів сходу України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Кожна з них – про долі людей, життя яких розділилося на «до» і «після» кривавих подій", – сказала директорка Департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

Упродовж трьох днів під керівництвом досвідченого тренера та блогера Сергія Чекмарьова школярі вчилися знімати та монтувати відео, а також розміщувати його в YouТube. За підсумками майстер-класу вони зняли власні відеоролики про події на Донбасі.

У першому майстер-класі були задіяні 17 школярів віком від 10 до 16 років із Києва, Харкова, Святогірська, Тернополя, Дружківки, Слов’янська, Родинського та Бахмута.

"Я бачу великий потенціал у цих підлітків. Тема складна, але вони впоралися. Під час навчання учасники ставили правильні запитання, дуже старались. Я намагався не підказувати їм, як саме знімати відео за тим сценарієм, який вони самі придумали. Майстер-клас також покликаний допомогти учасникам зміцнити впевненість у собі та проявити творчий потенціал. Вони мали зняти і сказати: «Я це зробив!» Відчути смак перемоги, смак того, що варто стати ще кращими, ніж вони є. Думаю, нам це вдалося", – розповів відеоблогер Сергій Чекмарьов.

Після завершення навчання давав поради авторам відео блогер Вітя Фікус, який має понад 3 млн підписників у YouТube, переважно підлітків.

"Блогінг – це не професія, а низка професій. Потрібно бути оператором, актором, диктором, режисером, сценаристом, постановником, монтажером відео. І це лише основні професії, необхідні для того, щоб робити класний якісний контент", – сказав блогер Вітя Фікус.

За результатами майстер-класу автори найкращих відеоробіт отримають від Фонду Ріната Ахметова подарунки. А зняті школярами та завантажені у YouТube історії про події на Донбасі зможе побачити увесь світ.

Найбільше у світі зібрання історій мирних людей Донбасу продовжує збирати свідчення очевидців, аби розповісти про долі жителів регіону якомога більшій кількості людей. Музей «Голоси Мирних» – це безпечний довірчий простір для жителів сходу України, де вони можуть розповісти свою історію, звільняючись від тягаря мовчання, дозволяючи своїм землякам, співвітчизникам і всьому світові почути, побачити, зрозуміти розумом і відчути серцем пережитий біль. Для цього їм достатньо написати до Фонду Ріната Ахметова або зайти на сайт проєкту «Голоси Мирних» і залишити там оповідь про свій пережитий досвід.