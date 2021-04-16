Два київські ресторани закрили за порушення карантину

У Києві 15 квітня закрили два ресторани "Хлібний", які працювали з порушенням карантинних обмежень.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"За минулу добу перевірено 32 нічних заклади, виявили та закрили 2 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Мова йде про два ресторани «Хлібний» на вулиці Льва Толстого, 11/61 та на вулиці Богдана Хмельницького, 32", - йдеться у повідомленні.

На керівників закладів складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Пекарні-кафе "Хлібний" належать до мережі ресторанів Аліни Косічкіної та Дмитра Заходякіна. На початку квітня було зачинено ресторан "Хлібний" на Хрещатику.

Нагадаємо, карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня. Мер столиці Віталій Кличко не виключив продовження локдауну в травні.