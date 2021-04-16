Епіфаній закликав не піддаватися страху через загрозу нападу Росії

"Страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас".

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) закликав не боятися можливого нападу Росії.

"Страх – небезпечний «вірус», що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас", - йдеться в заяві предстоятеля Православної церкви України.

Він нагадав, що Росія вже восьмий рік веде проти України війну, і протягом усього цього часу "українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував".

"Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить «вірус страху», який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск", - вважає Епіфаній.

Він упевнений, що Україна переможе російську навалу.

Нагадаємо, що командувач військ США в Європі оцінив ймовірність вторгнення російських військ в Україну на рівні "від низького до середнього".

За останні тижні Росія пересунула тисячі військових у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.