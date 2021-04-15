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У Донецьку готують бомбосховища, адмінбудівлі закладають мішками з піском, - ЗМІ

У деяких медичних установах просять підготувати ліжка.

У Донецьку готують бомбосховища, адмінбудівлі закладають мішками з піском, - ЗМІ
Фото: Новости Донбасса

У Донецьку угруповання "ДНР" розпорядилося розпочати підготовку адміністративних будівель і установ до можливої активізації бойових дій.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Учора в місцевих пабліках з'явилася фотографія будівлі Донецької міської "адміністрації", в якій деякі вікна заклали мішками з піском. Також є інформація про появу мішків з піском і біля інших донецьких будинків.

За деякими даними, з "держустанов" при "ДНР" вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.

Також почалася підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах просять підготувати ліжка.

Фото: Новости Донбасса

"Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести в порядок бомбосховища до 21 квітня", - сказав виданню співрозмовник у Донецькій обласній травматології ("ДНР" її називає "Республіканський травматологічний центр").

Усе це відбувається на тлі загострення ситуації на Донбасі і скупчення російських військ біля кордонів України.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

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