УАФ довічно дискваліфікувала футболістів, які грали в командах т.зв. Л/ДНР

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив довічно дискваліфікувати українців, які грали за команди з так званих ДНР і ЛНР, повідомляє пресслужба УАФ.

Їх дії були кваліфіковані, як дії, які "шкодять репутації футболу та УАФ". Всього до списку увійшли 26 гравців.

Відзначається, що всі вони мають право оскаржити рішення протягом 10 днів після його отримання.

У вересні минулого року дев'ять українців брали участь в матчі так званих збірних ДНР і Абхазії. Ще 17 футболістів брали участь в турнірі "Ліга братніх народів" в складі команди "Схід-Вугілля" з т.зв. ЛНР.

Повний список відсторонених гравців: