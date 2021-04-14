Монзуль знову розсудить поєдинок "Шахтаря" і "Динамо"

У суботу на НСК "Олімпійський" у рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги пройде багато в чому визначальний матч у боротьбі за золоті медалі. Чемпіон країни "Шахтар" прийматиме віцечемпіона - "Динамо".

Щоб у боротьбу за чемпіонство повернулася інтрига, "гірникам" необхідно перемагати. В іншому разі ліквідувати 7-очковий гандикап за чотири тури до фінішу буде вкрай складно.

Цей багато в чому "золотий" матч обслуговуватиме жіноча бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Допомагати їй будуть Марина Стрілецька і Олександра Ардашева. Четверта суддя - Анастасія Романюк. Головним арбітром VAR буде Микола Балакін.

Нагадаємо, що Монзуль не вперше працює на матчі цих команд. Вона судила і поєдинок першого кола в листопаді, що завершився розгромною перемогою "гірників" (3:0).