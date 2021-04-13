Маліновського визнали найкращим гравцем березня в топ-5 лігах Європи за версією порталу CIES

Атакуючий хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський очолив рейтинг кращих футболістів топ-5 ліг Європи за березень, опублікований авторитетним аналітичним порталом CIES Football Observatory.

Українець набрав 97,3 бала і за цим показником випередив у рейтингу, зокрема, нападника клубу "Вільярреал" і збірної Іспанії Херарда Морено (95,7), колумбійського голкіпера "Наполі" Давида Оспіну (95,0) і форварда "Реала" Каріма Бензему (94,8).

Багато в чому завдяки успішній грі Руслана "Аталанта" займає місце в топ-4 Серії А.

Цього сезону українець провів 34 матчі за бергамців у всіх турнірах. У його активі – чотири голи і вісім асистів, чотири з яких Руслан зробив у двох останніх матчах.