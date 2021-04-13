У матчі 31-го туру Прем'єршипу Футбольної ліги Північної Ірландії між командами "Гленторан" і "Дангеннон Свіфтс" (2:0) було забито курйозний гол.

Нападник господарів Рорі Доннеллі, який відзначився дублем, скористався невдалою грою на виході колишнього воротаря "Манчестера Юнайтед" 43-річного Роя Керролла і практично від центрального кола головою відправив м'яч у сітку.

"Гленторан" займає третє місце в турнірній таблиці з 55 очками, маючи матч у запасі.

"Дангеннон Свіфтс" замикає пелотон (15 очок).