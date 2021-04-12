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У китайському місті Сяминь, який знаходиться в трохи більше ніж 750 кілометрах від Уханя, відбувся марафон.

У змаганнях взяли участь 12 тисяч спортсменів.

Традиційний марафон в Сямині, який є один з семи в світі в 2021 році рівня Elite Platinum Label, проходить зазвичай в січні. Але в той період в Китаї як раз стався невеликий спалах захворювань і уряд своїми обмеженнями змусив організаторів вибрати нову дату - 10 квітня.

Потрібно визнати, що організатори серйозно подбали про безпеку.

Всі співробітники і волонтери, що знаходилися в тісному контакті з бігунами, перед забігом пройшли необхідні тести. Всі учасники були повідомлені про необхідність вжити належних заходів проти пандемії коронавірусу за допомогою SMS та інших засобів.

Зелений код стану здоров'я, 14-денна маршрутна карта і тести на нуклеїнову кислоту - все це було потрібно, щоб отримати набір для марафону.

Крім номера учасникам також видали браслети, щоб можна було перевірити безпеку забігу вже безпосередньо перед його стартом. Звичайно ж, в стартовому пакеті були і одноразові маски.

У підсумку, 54 учасники в чоловічому заліку фінішували протягом 2:35:00, а у жінок 13 учасниць - в межах 2:50:00 години.

За повідомленням CGTN, в минулі вихідні в країні в цілому пройшло більше 20 інших марафонів і напівмарафон.