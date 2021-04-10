10 медалей та 7 європейських рекордів – результат українських важкоатлеток на Чемпіонаті Європи

Українські спортсменки завоювали сім медалей на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики в квітні. Представниці збірної України – Ірина Деха та Каміла Конотоп – встановили європейські рекорди у ривку, поштовху та сумі багатоборства.

У цих міжнародних змаганнях, де виступають важкоатлети з 37 країн світу, саме наші дівчата продемонстрували «вищий пілотаж», виборовши на чотирьох одразу 8 золотих нагород та 2 бронзи.

На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики втретє лунає гімн України - сьогодні українська Аліна Марущак у ваговій категорії до 81 кг завоювала два "золота" - в ривку - 109 кг та в сумі багатоборства - 236 кг і "бронзу" в поштовху - 127 кг.

Вчора Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг здобула три «золота»: у ривку – 95 кг, поштовху – 113 кг та сумі багатоборства – 208 кг, ставши абсолютною чемпіонкою Європи.

І ще три «золота» у ваговій категорії до 76 кг напередодні виборола Ірина Деха. З результатом змагань 113 кг – у ривку, 135 кг – у поштовху та 248 кг – у сумі багатоборства, вона обійшла двох росіянок, білоруску та шведку та стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Також бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг, завоювала наша молода спортсменка Ангеліна Ломачинська, яка посіла третє місце у ривку.

«На сьогоднішній день збірна українських важкоатлеток – на другому місці в загальному заліку на Чемпіонаті Європи. Незважаючи на наявність серйозних суперниць, наші дівчата, навіть після тривалої перерви у виступах на міжнародних змаганнях, які торік через пандемію були скасовані, демонструють гарні результати. І це заслуга – спортсменок, тренерів, Федерації та меценатів, зокрема Олександра Гереги, який, попри складні часи, усіляко підтримує українських важкоатлетів, забезпечуючи їм умови для якісного тренування в спорткомплексах «Епіцентр» та виплачуючи грошові стипендії найсильнішим спортсменам, зокрема, Ірині Деха, Анастасії Лисенко та Дмитру Чумаку», - зазначає головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучінов.

Попереду виступи ще наших двохспортсменок Валентини Кісіль та Анастасії Лысенко та важкоатлета Дмитра Чумака.

Загалом Україну на цьому Чемпіонаті Європи представляють 10 жінок та 6 чоловіків.

У чоловіків зі Збірної наразі дві бронзові медалі, які здобув Дмитро Вороновський в ваговій категорії до 55 кг: в поштовху – 137 кг та загальному заліку – 247 кг.

Цей чемпіонат Європи з важкої атлетики є ліцензійним до Олімпійських ігор 2020. Але в команді української збірної, що поїде до Токіо вже дві українки – Ірина Деха та Анастасія Лисенко ще торік достроково набрали відповідну суму балів й отримали ліцензії на участь в майбутніх Олімпійських іграх.