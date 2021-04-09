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Гравець "Манчестера Юнайтед" в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи повторив клубне досягнення Боббі Чарльтона 56-річної давності

"Червоні дияволи" зробили великий крок до півфіналу турніру.

Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG
Маркус Решфорд

Напередодні завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Зокрема, в останньому оплоті маврів на європейському континенті - в андалуській Гранаді місцевий однойменний клуб приймав "Манчестер Юнайтед".

Матч завершився комфортною перемогою гостей - 2:0.

Підопічні Уле-Гуннара Сольскьяера зіграли на класі і витратили стільки сил, скільки це було необхідно для досягнення позитивного результату.

Багато в чому визначальним у характері гри став перший гол манкуніанців, забитий Маркусом Решфордом під завісу перших пів години. 

Відзначимо в цьому епізоді чудовий пас через пів поля Віктора Лінделефа.

Подвоїли свою перевагу гості на останній хвилині основного часу - португалець Бруну Фернандеш хоч і зі скрипом, але все ж реалізував пенальті, призначене його співвітчизником Артуром Діашем за порушення правил на самому ж Бруну.

Перед поєдинком у відповідь, який пройде через тиждень у Манчестері, питання про переможця цієї пари, мабуть, знято з порядку денного.

Огляд матчу "Гранада" - "Манчестер Юнайтед".

Варто додати, що гол Решфорда став для 23-річного форварда восьмим у нинішньому розіграші єврокубків (6 - у Лізі чемпіонів, 2 - в Лізі Європи). Таким чином, Маркус став першим англійцем із 1965 року, який зумів забити 8 голів у складі МЮ за одну єврокубкову кампанію. У сезоні-1964/65 аналогічне досягнення підкорилося легенді клубу Боббі Чарльтону.

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