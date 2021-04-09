Напередодні завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
Зокрема, в останньому оплоті маврів на європейському континенті - в андалуській Гранаді місцевий однойменний клуб приймав "Манчестер Юнайтед".
Матч завершився комфортною перемогою гостей - 2:0.
Підопічні Уле-Гуннара Сольскьяера зіграли на класі і витратили стільки сил, скільки це було необхідно для досягнення позитивного результату.
Багато в чому визначальним у характері гри став перший гол манкуніанців, забитий Маркусом Решфордом під завісу перших пів години.
Відзначимо в цьому епізоді чудовий пас через пів поля Віктора Лінделефа.
Подвоїли свою перевагу гості на останній хвилині основного часу - португалець Бруну Фернандеш хоч і зі скрипом, але все ж реалізував пенальті, призначене його співвітчизником Артуром Діашем за порушення правил на самому ж Бруну.
Перед поєдинком у відповідь, який пройде через тиждень у Манчестері, питання про переможця цієї пари, мабуть, знято з порядку денного.
Огляд матчу "Гранада" - "Манчестер Юнайтед".
Варто додати, що гол Решфорда став для 23-річного форварда восьмим у нинішньому розіграші єврокубків (6 - у Лізі чемпіонів, 2 - в Лізі Європи). Таким чином, Маркус став першим англійцем із 1965 року, який зумів забити 8 голів у складі МЮ за одну єврокубкову кампанію. У сезоні-1964/65 аналогічне досягнення підкорилося легенді клубу Боббі Чарльтону.
8 - Marcus Rashford is the first English player to score eight goals for @ManUtd in European competition in a single season (excluding qualifiers) since Bobby Charlton in 1964-65. Footsteps. #UEL pic.twitter.com/pskfaBm3OI— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021