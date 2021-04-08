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УЄФА представив команду тижня Ліги чемпіонів

У ній виключно футболісти команд-переможниць.

Маркіньос
Фото: EPA/UPG
Маркіньос

За підсумками перших чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів-2020/21 УЄФА на офіційній сторінці у Twitter представив команду тижня.

До неї увійшли гравці ПСЖ, "Реала", "Челсі" і "Манчестера Сіті".

Нагадаємо, "Реал" обіграв "Ліверпуль" (3:1), "Манчестер Сіті" - "Боруссію" Д (2:1), ПСЖ - "Баварію" (3:2), а "Челсі" - "Порту" (2:0).

Показово, що в символічну збірну увійшов капітан парижан Маркіньос, який провів на полі в Мюнхені тільки пів години, а потім був замінений через травму. Тим часом саме бразилець за дві хвилини до заміни подвоїв перевагу своєї команди.

У команду також потрапили Едуар Менді ("Челсі"), Бен Чілвелл ("Челсі"), Сезар Аспілікуета ("Челсі"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Джейсон Маунт ("Челсі"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті") і Марко Асенсіо ("Реал").

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