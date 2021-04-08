У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
ГоловнаСпорт

Після моторошного підкату в матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ команди зійшлися в мордобої

Рікардо Бланко помстився за себе ж.

Після моторошного підкату в матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ команди зійшлися в мордобої
Рікардо Бланко (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ зустрілися костариканська "Сапрісса" і "Філадельфія Юніон" зі США.

Гол форварда гостей Каспера Пшибилка, забитий поляком на 34-й хвилині, виявився єдиним у матчі.

Найзахопливіше сталося вже в компенсований час.

Правий латераль господарів Рікардо Бланко в жахливому підкаті ледь не відірвав ноги супернику біля чужого штрафного майданчика, що спричинило ланцюгову реакцію з боку футболістів "Філадельфії".

Ситуацію не зміг залагодити арбітр. Радше навпаки: показавши порушнику лише жовту картку, він дав новий імпульс протиборчим командам.

Назрівала грандіозна бійка. На щастя, тренерам вдалося якось втихомирити гравців.

Відзначимо, що протягом матчу дісталося і самому Бланко.

Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також