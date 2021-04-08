У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ зустрілися костариканська "Сапрісса" і "Філадельфія Юніон" зі США.
Гол форварда гостей Каспера Пшибилка, забитий поляком на 34-й хвилині, виявився єдиним у матчі.
Найзахопливіше сталося вже в компенсований час.
Правий латераль господарів Рікардо Бланко в жахливому підкаті ледь не відірвав ноги супернику біля чужого штрафного майданчика, що спричинило ланцюгову реакцію з боку футболістів "Філадельфії".
Ситуацію не зміг залагодити арбітр. Радше навпаки: показавши порушнику лише жовту картку, він дав новий імпульс протиборчим командам.
A wild ending to Saprissa vs Philadelphia in the Concacaf Champions League. pic.twitter.com/FK26xTlF0w— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 8, 2021
Назрівала грандіозна бійка. На щастя, тренерам вдалося якось втихомирити гравців.
Відзначимо, що протягом матчу дісталося і самому Бланко.
.@PhilaUnion with the... early yellow card? 🤔 https://t.co/GEO2YY3PqS pic.twitter.com/saE78dwzLH— Deportivo Saprissa 🏠 (@SaprissaOficial) April 8, 2021
Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня.