Організатори "Ролан Гарросу" перенесли старт турніру

Старт відкладається лише на тиждень.

Головний ґрунтовий мейджор тенісного сезону "Ролан Гаррос" стартує 30 травня, а завершиться 13 червня, повідомляє пресслужба турніру.

Старт основної сітки Відкритого чемпіонату Франції змістили на тиждень.

Матчі кваліфікаційного турніру French Open пройдуть 24-28 травня.

Перенесення пов'язане з тим, що до червня у Франції планують знімати коронавірусні обмеження. Зміщення старту дозволить якійсь частині вболівальників відвідати поєдинки.

Раніше повідомляли, що розіграш "Ролан Гарросу-2021" можуть скасувати у зв'язку з третьою хвилею пандемії COVID-19.

Торік через пандемію Відкритий чемпіонат Франції стартував лише у вересні. Переможцями турніру в одиночних змаганнях стали іспанець Рафаель Надаль і польська тенісистка Іга Швьонтек.