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Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов

"Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити".

Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Арсен Жумадилов
Фото: facebook/Arsen Zhumadilov

Генеральний директор держпідприємства "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов вважає "позитивним сигналом" те, що Україна, хоча й запізно, але уклала угоду на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer, однак, наразі ця домовленість укладена в межах рамкового договору.

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Жумаділова, жодна вакцина не була і не буде закуплена таким способом.

"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про публічні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в його межах. Колись прийдуть інші часи, інші обставини на ринках... Не зараз. То що це за "рамковий договір"?. У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі... Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, у межах яких не виникають зобовязання. MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити", - пояснив Жумаділов.

Він зазначив, що побіжний і оптимістичний розрахунок вартості 10 млн доз вакцини від Pfizer ($18 за одиницю) - більше 5 млрд гривень загальної вартості контракту.

"Таких фінансових призначень донедавна державний бюджет на закупівлю вакцини не містив. Залізне правило: не маєш призначень - не можеш брати договірні зобовязання", - наголосив гендиректор ДП.

"Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов'язувального характеру - нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії (які саме?) прибудуть найближчими місяцями (коли саме?) "Угадай мелодію" замість ясності. Хтось скаже - у МОЗ все під контролем. Не дарма ж щось говорять. Дозволю собі скепсис. Ще в липні минулого року я ставив під сумнів, що про вакцину хтось взагалі домовляється і що існує розуміння, як саме вона завозитиметься. На жаль, я виявився правим - реальні домовленості та конкретні законодавчі ініціативи з'явились в авральному режимі лише взимку", - додав Жумаділов, зазначивши, що хотів би помилятися і зараз.

"У будь-якому разі мати хоч і попередні, але ж домовленості краще ніж не мати жодних", - написав він.

Нагадаємо, 6 квітня голова МОЗ Степанов повідомив, що Україна уклала рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Він зазначив, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями, а всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися. Він також розповів, що особисто домовлявся про цей контракт з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою 8 лютого.

Раніше повідомлялося, що найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer в межах програми справедливого розподілу вакцин COVAX, а до червня - ще 1 млн доз.

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