В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин

Перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
Фото: EPA/UPG

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Вакцині Pfizer в Україні бути! Тепер можу відкрито говорити про переговори, які тривали кілька місяців. Сьогодні Pfizer нарешті зі свого боку підписав рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин", - написав він у фейсбуці.

Степанов зазначив, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями, а всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

"Щиро дякую гендиректорові компанії Pfizer доктору Альберту Бурлі за цю угоду. Сподіваюся, співробітництво між Україною і американськими компаніями-виробниками вакцин буде розширятися", - додав голова МОЗ.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися. 

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це", - розповів президент, якого цитує пресслужба ОП.

Нагадаємо, Pfizer заявила, що її вакцина захищає від COVID-19 впродовж шести місяців.

Раніше повідомлялося, що найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer в межах програми справедливого розподілу вакцин COVAX, а до червня - ще 1 млн доз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також