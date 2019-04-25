ГП "Медицинские закупки Украины" возглавит 33-летний крымский татарин

Конкурс на должность генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" выиграл 33-летний крымский татарин Арсен Жумадилов. Итоги конкурса объявила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Жумадилов возглавляет общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподает в НаУКМА и является совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие". Он станет генеральным директором Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" после прохождения всех процедур, предусмотренных законодательством.

Всего участие в конкурсе на должность генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" принимали шесть кандидатов, еще три кандидата подали неполный пакет документов, поэтому не были допущены к следующим этапам.

Конкурс проходил под наблюдением общественных организаций и международных партнеров.

Напомним, что сейчас Украина строит собственную способную систему медицинских закупок. 25 октября МОЗ Украины зарегистрировало ГП «Медицинские закупки Украины» - централизованную закупочную организацию, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий. В марте 2019 года предприятие успешно провело первый аукцион по закупке лекарств.