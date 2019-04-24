Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на всех взрослых

Сейчас бесплатные прививки могут получить только взрослые из групп риска и контактировавшие с больными.

Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на все категории взрослых - в том числе для лиц, которые не находятся в группе риска. Об этом сегодня сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет "Громадське".

Приказ о расширении вакцинации может быть утвержден в течение двух недель.

"На прошлой неделе и сейчас мы видим тенденцию, что многие взрослые люди болеют корью. Мы переживаем, что те вакцины, которые покупались 10-20 лет назад, возможно, не были такими качественными, или не соблюдали "холодной цепи", поэтому я призываю взрослых, чтобы они сделали анализы на антитела к кори или пообщались со своими врачами о том, стоит ли сделать ревакцинацию", - отметила Супрун.

Напомним, 22 апреля Минздрав сообщил, что в начале лета закупленные государством вакцины появятся в частных клиниках, которые заключили договор с Нацслужбы здоровья Украины, а также в родильных домах. С начала этого года корью в Украине заболели более 41 тыс. человек, 15 заболевших умерли от осложнений вируса. Специфического лечения от кори нет, предотвратить заболевание или облегчить его течение может только вакцинация.