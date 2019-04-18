В Винницкой области обнаружили на 60% больше случаев острого инфаркта благодаря телемедицине

Профильные доктора провели почти 18 тыс. дистанционных консультаций за 2018 год.

В течение 2018 года врачи-консультанты телеметрического подразделения Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провели почти 18 тыс. дистанционных консультаций. В результате они обнаружили 830 случаев острого инфаркта миокарда, что на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что всех пациентов срочно госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Минздрав подчеркнул, что Винницкая область стала примером успешного внедрения телемедицинских технологий. Благодаря этому, у медиков появилось больше возможностей быстро получить профессиональную консультацию узкопрофильных коллег.

В течение 2018 года врачи-консультанты провели 17871 дистанционную консультацию по электрографии (ЭКГ) пациентов о возможных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

Помимо случаев острого инфаркта миокарда также было обнаружено 6341 патологию сердечно-сосудистой системы, 144 cуправентрикулярних тахикардий и другие расстройства системы кровообращения.

Минздрав отмечает, международный опыт показывает, что введение телемедицины является одним из лучших способов расширения возможностей по доступности и качеству медицинских услуг населению, особенно для групп, проживающих в селах.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), телемедицина - это метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором. Особенно важным этот фактор становится, когда речь идет про острый инфаркта миокарда, когда важна каждая минута.

Напомним, в январе 2019 года Минздрав заявил, что внедрение телемедицины в сельской местности начнется в 5 областях - Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской. Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.

В феврале 2018 года Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Всемирный банк и Министерство иностранных дел Канады подписали меморандум о сотрудничестве во внедрении телемедицины в украинских селах.