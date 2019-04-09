70% вызовов "скорой" помощи являются непрофильными, - Супрун

Около 70% вызовов "скорой" помощи в Украине являются непрофильными - то есть, пациенты вызывают медиков экстренной медицинкой помощи в случаях, когда прямой угрозы жизни нет. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

"Непрофильные вызовы - под этим бюрократическим выражением кроется проблема, которая может стоить жизни. Это вызовы экстренной медицинской помощи, которые заставляют бригады "скорой" выполнять роли такси, соседей или семейных врачей - в общем кого угодно, только не свое истинное предназначение", - написала и.о. министра.

"По телефону диспетчера уверяют, что у пациента состояние на грани жизни и смерти - потеря сознания, судороги, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное. То есть случаи, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Все они перечислены в Приказе МЗ Украины от 1 июня 2009 года № 370 (http://bit.ly/2Iq2CFr). И именно ими руководствуются диспетчеры экстренной медицинской помощи, принимая вызовы. Но по приезду оказывается, что пациент не нуждался в экстренной помощи. Например, медиков просят сбить давление, снизить температуру или отвезти в больницу, когда отсутствует прямая угроза жизни и здоровью", - написала глава Минздрава.

Супрун отметила, что такое большое количество непрофильных вызовов является проблемой не только врачей "скорой", но и других пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной госпитализации. "Ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути консультацией, которая предоставляется семейным врачом), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах", - написала Супрун.

"Местные власти могут поддержать работу пунктов первичной медицинской помощи в нерабочее время и выходные дни, а также провести информационную кампанию среди населения и семейных врачей. Здесь рекомендации, как организовать оказание первичной медицинской помощи вне часами приема пациентов: http://bit.ly/2U6TK9M. Надеюсь этот кейс станет примером эффективных изменений для других регионов", - написала глава Минздрава.

Напомним, в 2019 году в Украине начался первый этап внедрения реформы экстренной медицинской помощи. Пилотный проект стоимостью 922 млн гривен начался в Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве.