​В Ровенской области расследуют внезапную смерть 6-месячного ребенка

Девочка умерла через два часа после прививки от полиомиелита и гепатита B.

29 марта в Костополе (Ровенская область) внезапно умер 6-месячный младенец. Это произошло после того, как ему сделали две прививки - против гепатита B и полиомиелита, однако в Минздраве заявили, что связь с вакцинацией пока не установлена.

Пресс-служба Центра общественного здоровья сообщила, что около 14:00 ребенку сделали две прививки инактивированными (неживыми) вакцинами. Девочка получила вторую дозу против гепатита (первую дозу укололи еще в роддоме, состояние после той прививки было удовлетворительным) и прививку от полиомиелита вакциной ИПВ.

В 16:14 родители вызвали ребенку скорую, но к приезду бригады в 16:25 ребенок скончался.

Сотрудники коммунального предприятия "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Ровенского областного совета провели вскрытие и установили предварительную причину смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины.

В тот же день прививки против полиомиелита из того самого 10-дозового флакона сделали еще восьми детям. Состояние всех удовлетворительное. Дети перед прививками и после осматривались врачом. Холодовая цепь хранения вакцин в кабинете прививок соблюдается должным образом.

На сайте полиции говорится, что смерть ребенка будут расследовать в рамках уголовного производства по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.