В Тернопольской области ребенок сгорел, спрятавшись в трансформаторной будке

В городе Чортков Тернопольской области 14-летний школьник во время игры в прятки залез в трансформаторную станцию и сгорел заживо.

Об этом сообщает chortkiv.city со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

"В первый день школьных каникул детвора в возрасте около 14 лет решила развлечься. На территории, где находится здание бывшей химчистки, две девочки и четверо мальчиков. по словам очевидцев, играли в прятки. Один из мальчиков зачем-то залез в трансформаторную подстанцию напряжением 10 кВ, видимо, хотел там спрятаться. К сожалению, парень сгорел на месте. Спасение ребенка было невозможным", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось около 18:00 25 марта.

На месте работает следственно-оперативная группа Чортковского отдела полиции.

Как сообщалось, в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек.