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СБУ задержала иностранца, причастного к ИГИЛ, с украинским биометрическим паспортом

Иностранец бежал из Сирии.

СБУ задержала иностранца, причастного к ИГИЛ, с украинским биометрическим паспортом
Фото: Православная Жизнь

Служба безопасности Украины задержала на территории Одесской области гражданина одной из стран Средней Азии, который разыскивается Интерполом по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным службы, задержанный незаконно прибыл на территорию Украины, скрываясь от уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии. Оперативники установили, что на основании поддельных документов иностранец незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

На данный момент к задержанному применен экстрадиционный арест сроком на 40 суток.

Напомним, в преддверии выборов президента Украины все правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.

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