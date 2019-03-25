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​Во вторник в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегом

Температура воздуха дгнем до +8 градусов.

​Во вторник в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегом
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 26 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

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