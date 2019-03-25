В апреле помощь Рината Ахметова получат 19 тысяч человек

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в апреле доставят наборы выживания жителям 27 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения.

"Фонд постоянно мониторит ситуацию на Донбассе, изучает потребности мирных жителей и корректирует географию работы. Сегодня помощь Рината Ахметова доставляют в 94 населенных пункта прифронтовой зоны и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках Донбасса помощь распределяется в стационарных пунктах выдачи. Она предназначена самым нуждающимся: детям, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам", – сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, из них свыше 880 000 – детских.

"Главная задача, кроме выдачи помощи, еще и дать людям надежду, сочувствие и понимание. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой", – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

В апреле нуждающиеся жители прифронтового Донбасса также смогут получить помощь в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске и Авдеевке.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ БРИГАД МОБИЛЬНОЙ ВЫДАЧИ В АПРЕЛЕ