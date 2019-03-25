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В апреле помощь Рината Ахметова получат 19 тысяч человек Актуально

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в апреле доставят наборы выживания жителям 27 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. 

"Фонд постоянно мониторит ситуацию на Донбассе, изучает потребности мирных жителей и корректирует географию работы. Сегодня помощь Рината Ахметова доставляют в 94 населенных пункта прифронтовой зоны и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках Донбасса помощь распределяется в стационарных пунктах выдачи. Она предназначена самым нуждающимся: детям, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам", – сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, из них свыше 880 000 – детских.

"Главная задача, кроме выдачи помощи, еще и дать людям надежду, сочувствие и понимание. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой", – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

В апреле нуждающиеся жители прифронтового Донбасса также смогут получить помощь в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске и Авдеевке.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ БРИГАД МОБИЛЬНОЙ ВЫДАЧИ В АПРЕЛЕ 

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

03.04.2019

Г.ТОРЕЦК

ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ

ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,

 ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

(У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА)

04.04.2019

Г.ТОРЕЦК

ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА

ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А

04-05. 04.2019

Г. ТОРЕЦК

СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ

СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДК

12.04.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

ЧЕРМАЛЫК ОРЛОВСКОЕ ФЕДОРОВКА

 ЧЕРМАЛЫК МИРА 38,

ОРЛОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 31, ФЕДОРОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1

12.04.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

БУГАС,  ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА

БУГАС ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ), ЛЕСНОЕ МИРА 7, ПОЛЬНОЕ

САДОВАЯ 1,

СТАНЦИЯ ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ 1

16.04.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ

НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30, ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21, ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6

17.04.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ

 БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А, СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ, ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А

19.04.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

НОВОТРОИЦКОЕ

 НОВОТРОИЦКОЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"

23.04.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

НОВОТРОИЦКОЕ

НОВОТРОИЦКОЕ ПОКТОВСКОГО 148

24.04.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

СТАРОИГНАТЬЕВКА

СТАРОИГНАТЬЕВКА ШКОЛЬНАЯ 52 

25.04.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29
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