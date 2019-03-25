Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в апреле доставят наборы выживания жителям 27 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения.
"Фонд постоянно мониторит ситуацию на Донбассе, изучает потребности мирных жителей и корректирует географию работы. Сегодня помощь Рината Ахметова доставляют в 94 населенных пункта прифронтовой зоны и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках Донбасса помощь распределяется в стационарных пунктах выдачи. Она предназначена самым нуждающимся: детям, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам", – сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.
Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, из них свыше 880 000 – детских.
"Главная задача, кроме выдачи помощи, еще и дать людям надежду, сочувствие и понимание. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой", – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.
В апреле нуждающиеся жители прифронтового Донбасса также смогут получить помощь в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске и Авдеевке.
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ БРИГАД МОБИЛЬНОЙ ВЫДАЧИ В АПРЕЛЕ
|
Дата приезда
|
Город, район (Донецкая область)
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
03.04.2019
|
Г.ТОРЕЦК
|
ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ
|
ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,
ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
(У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА)
|
04.04.2019
|
Г.ТОРЕЦК
|
ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА
|
ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А
|
04-05. 04.2019
|
Г. ТОРЕЦК
|
СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ
|
СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДК
|
12.04.2019
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
ЧЕРМАЛЫК ОРЛОВСКОЕ ФЕДОРОВКА
|
ЧЕРМАЛЫК МИРА 38,
ОРЛОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 31, ФЕДОРОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
|
12.04.2019
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
БУГАС, ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА
|
БУГАС ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ), ЛЕСНОЕ МИРА 7, ПОЛЬНОЕ
САДОВАЯ 1,
СТАНЦИЯ ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ 1
|
16.04.2019
|
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
|
НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ
|
НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30, ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21, ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6
|
17.04.2019
|
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
|
БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ
|
БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А, СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ, ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А
|
19.04.2019
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
НОВОТРОИЦКОЕ
|
НОВОТРОИЦКОЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"
|
23.04.2019
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
НОВОТРОИЦКОЕ
|
НОВОТРОИЦКОЕ ПОКТОВСКОГО 148
|
24.04.2019
|
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
|
СТАРОИГНАТЬЕВКА
|
СТАРОИГНАТЬЕВКА ШКОЛЬНАЯ 52
|
25.04.2019
|
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
|
МАРЬИНКА
|
МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29