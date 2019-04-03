От гриппа в Украине умер ребенок

В последнюю неделю марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ 138 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.
С 25 по 31 марта в результате гриппа в Украине умер один человек - ребенок в возрасте до 17 лет. Всего с начала эпидемического сезона в октябре прошлого года грипп унес жизни 55 украинцев, в том числе 11 детей.
Никто из погибших не был привит от гриппа.
В целом в Украине наблюдается низкая интенсивность гриппа и ОРВИ.
Напомним, на прошлой неделе медики отметили рост заболеваемости корью.