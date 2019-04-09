Минветеранов отправило 12 раненных военных на реабилитацию в Болгарию

Группа раненных украинских военных сегодня отправится на медицинскую реабилитацию в Болгарию. Дорожные расходы и лечение оплатят иностранные партнеры, сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"9 апреля в 9:00 утра на курс медицинской реабилитации в Болгарию отправится очередная группа раненых украинских воинов. 12 человек бесплатно получат курс медицинской реабилитации в больнице "Калероя" болгарского города Хисар", – сказано в сообщении.

Расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением украинцев в "Калерое", обеспечивает болгарская сторона, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации - Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

"Украинская сторона финансы на реализацию этого проекта не тратит", – подчеркнули в ведомстве.

В рамках проекта, который начался в середине 2018 года, в течение двух лет, реабилитацию должны пройти 300 украинских воинов. В настоящее время в болгарской клинике прошли лечение уже 94 раненых.