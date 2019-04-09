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На Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, большинство - с применением тяжелого вооружения

Погиб боец из Хмельницкого Николай Неживый, трое бойцов ранены.

На Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, большинство - с применением тяжелого вооружения
Фото: Макс Левин

В понедельник, 8 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

За прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков, в том числе семь - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В частности, российские оккупанты сделали по позициям украинской армии 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм, а также израсходовали 31 минометную мину калибра 82 мм. Зафиксирован огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Верхнеторецкое, Каменка, Крымское, Новотошковское, Золотого-4 и Луганского.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, семеро оккупантов убиты, шестеро - ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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