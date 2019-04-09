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Апелляционный суд отказался исключить лося из Красной книги

Суд оставил в силе приказ Минприроды.

Апелляционный суд отказался исключить лося из Красной книги
Фото: Белновости

Апелляционный административный суд отказался отменить приказ о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"В деле лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Семерак поблагодарил коллег, партнеров и гражданское общество за общую позицию по защите природы.

"Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - добавил министр.

Напомним, в декабре 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов внесло лося европейского в Красную книгу Украины соответствующим приказом на основании решения Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.

В ноябре 2018 суд отменил приказ о внесении лося в Красную книгу и разрешил охоту на него по иску компании "Метос".

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