Апелляционный суд отказался исключить лося из Красной книги

Апелляционный административный суд отказался отменить приказ о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
"В деле лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Также Семерак поблагодарил коллег, партнеров и гражданское общество за общую позицию по защите природы.
"Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - добавил министр.
Напомним, в декабре 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов внесло лося европейского в Красную книгу Украины соответствующим приказом на основании решения Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.
В ноябре 2018 суд отменил приказ о внесении лося в Красную книгу и разрешил охоту на него по иску компании "Метос".