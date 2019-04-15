Минздрав направил еще 30 украинцев на лечение за границу

25 взрослых и 5 детей, чьи болезни пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за государственный счет. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Данное решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время пятого заседания 11 апреля 2019 года.

Сообщается, что 11 пациентов, среди которых трое детей, направлено для проведения трансплантации костного мозга, 19 человек, среди которых двое детей - для проведения трансплантации органов. На лечение пациентов, Государственный бюджет потратит около 76 млн гривен.

Согласно программе «Лечение граждан Украины за рубежом» в иностранные клиники в основном направляются пациенты с онкогематологическими, онкологическими, нейрохирургическими и кардиохирургическими заболеваниями, а также врожденными аномалиями развития, в случае невозможности лечения пациентов в Украине.

Напомним, 1 апреля Минздрав утвердил отправление еще 15 человек на лечение за рубеж. Таким образом, в 2019 году лечение получат уже более 120 человек.