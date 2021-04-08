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Грецькі гімнасти звернулися до президента країни зі скаргами на сексуальні домагання

Факти названо "системою".

Грецькі гімнасти звернулися до президента країни зі скаргами на сексуальні домагання
Фото: EPA/UPG

Група грецьких спортсменів направила президенту Греції Катерині Сакелларопулу звернення з приводу принижень і сексуальних домагань у гімнастиці, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на газету "Ефімеріда тон сінтактон".

Лист підписали 22 гімнастки і гімнасти.

"Побиття, приниження, недоїдання, сексуальні домагання. Факти, які вони описують у листі, направленому президенту республіки і прем'єр-міністру, - не окремі інциденти, а "система", - наголошено в газеті.

"Масштаби насильства поступово розкриваються в Греції після сміливих викриттів Софії Бекатору, які надихнули чоловіків і жінок повідомляти про зґвалтування, сексуальні домагання, знущання на роботі, фізичне і психологічне насильство", - зазначає видання.

На початку цього року олімпійська чемпіонка з вітрильного спорту 2004 року Софія Бекатору зробила заяву, що понад 20 років тому у віці 21 року зазнала насильству з боку функціонера федерації вітрильного спорту.

Пізніше в Греції з'явилися десятки повідомлень про сексуальне насильство.

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