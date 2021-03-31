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​В Україні створять Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства

Проєкт буде запущений вже у вересні цього року в Київській області

​В Україні створять Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства
Фото: gp.gov.ua

Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов та Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба обговорили запуск Центру правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Сьогодні в Офісі Президента відбулася робоча зустріч, у якій також взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров’я, Національної асоціації адвокатів України, а також судмедексперти та науковці.

Під час зустрічі було обговорено, що Центр працюватиме за американською моделлю Children’s Justice Centre і принципом дружнього до дитини правосуддя. Команда фахівців буде складатися з прокурорів, слідчих, суддів, соцпрацівників, психологів та адвокатів, які спеціально підготовлені до роботи з неповнолітніми жертвами насильства і будуть одночасно присутні під час інтерв’ювання дитини у кримінальному процесі.

Також передбачено, що всі рішення щодо розслідування та надання соціально-психологічної підтримки узгоджуватимуться усіма учасниками.

За попередніми домовленостями, проєкт буде запущений вже у вересні цього року в Київській області. Також Мамедов нагадав, що наразі - на фінальному етапі запуску перебуває спільний з ЮНІСЕФ в Україні проєкт Barnahus, направлений на роботу з жертвами та свідками злочинів.

Нагадаємо, у серпні минулого року ЮНІСЕФ, Мінсоцполітики і УМПД повідомили про впровадження проєкт для захисту дітей з інтернатів під час пандемії.

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