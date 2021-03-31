Фото: Рух ЧЕСНО

Під будівлею 87 ОВК, де другу добу не можуть підрахувати результати довиборів у Раду, паралельно почалися мітинги прихильників кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка і від "За майбутнє" Олександра Шевченка.

Учасники акцій намагаються перекричати один одного. Стрім з місця події веде рух ЧЕСНО.

Спілкуватися з людьми прийшов нардеп Микола Тищенко, який разом з іншими колегами по фракції приїхав контролювати підрахунок голосів.

Фото: Рух ЧЕСНО

Виступити йому не дають учасники мітингів, які перекрикують його з гаслом "Ганьба!". Тищенко заявив, що у комісії відсутні по дві людини від партій "ЄС", "Слуга народу" і "Голос".

Рух ЧЕСНО повідомляє, що партія “Голос” вже вдруге за одну добу подала заміну голови. Робота ОВК заблокована вже дві доби поспіль, оскільки перший голова комісії залишив засідання посеред ночі.

"Очікування одних членів ОВК змінюється очікуванням інших. Сам процес підрахунку вкотре затягується на невизначений термін", - зазначили в ЧЕСНО.

Нагадаємо, що вибори на цьому окрузі відбулися 28 березня. На 50 окрузі (Донеччина), де також голосували, результати підрахували вже наступного дня. А підрахунок голосів на Івано-Франківщині від учора "завис" на 67, 52%. Поки що лідирує кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк з показником у 31,30%, на другому місці – кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,88%, а на третьому – кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко з 28,73%.

Народні депутати від "Слуги народу" вчора вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу".