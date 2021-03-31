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Першого дня квітня в Україні до +19°, переважно без опадів

2 квітня дощитиме на всій території країни.

Першого дня квітня в Україні до +19°, переважно без опадів
Фото: youtube.com

У четвер, 1 квітня, в більшості областей України - без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях невеликий дощ. Уночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Температура в західних і північних областях уночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на решті території вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

У п'ятницю, 2 квітня, вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях пройдуть помірні, а на Закарпатті значні дощі, а вдень невеликий дощ очікується у всій Україні, крім південного сходу.

Вітер північно-західний (на півдні та сході - південно-західний), 5-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на південному сході 0-5° тепла; вдень 10-15°, в північних і західних областях 7-12°.

У високогір'ї Карпат - мокрий сніг (вночі значний), ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 1° морозу до 2 тепла.

У Києві 2 квітня пройде дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

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