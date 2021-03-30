Днями в Україні потеплішає, опадів не прогнозують

Найближчої доби на більшу частину території України переміститься тепла і суха повітряна маса із Західної Європи. Так, у середу, 31 березня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура вночі в північних і західних областях +2...+7, вдень +12...+17 градусів. В Карпатах вночі 0...-5, вдень +3...+8. На решті території вночі від -4 до +1 градусу, вдень +8...+13.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +4... +6, вдень близько +15.

У четвер, 1 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, західний, 5-12 м/с, удень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі +4...+9, вдень +15...+20. На решті території вночі від +5 до -1градусу, вдень +12...+17.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8, вдень +17...+19.