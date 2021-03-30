​Повідомлено про підозру двом бойовикам, які катували громадян у підпільній в’язниці "Ізоляція"

Повідомлено про підозру двом бойовикам, які утримували громадян у підпільній в’язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури двом учасникам незаконного збройного формування РФ заочно повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР" систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція".

Окрім того, підозрювані застосовували до громадян фізичне насилля та тортури, зокрема катування електричним струмом.

Наразі встановлено майже 40 цивільних постраждалих осіб, які утримувались у підпільній в’язниці. Загалом повідомлено про підозру 9 особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних громадян та військових у підпільній катівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція".

"Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот. Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

9 червня 2020 року, у шосту річницю захоплення "Ізоляції", фонд оголосив, що має намір повернутися на Донбас.