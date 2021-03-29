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У Києві горів майбутній центр для онкохворих дітей "Дача"

Вогнем пошкоджено стіни й вхідні двері.

У Києві горів майбутній центр для онкохворих дітей "Дача"
Фото: Фото надала виданню ZMINA Наталія Оніпко

У Києві сталася пожежа на будівництві центру для онкохворих дітей "Дача", де пацієнти могли б перебувати разом з батьками в період реабілітації. Вогнем пошкоджено стіни й вхідні двері, а також від високої температури тріснули шибки у вікнах.

Про це виданню ZMINA розповіла Наталія Оніпко, керівниця благодійного фонду "Запорука", що працює над створенням цього центру.

За словами активістки, пожежа почалася о 23:30 28 березня. Полум’я перед входом виявив один з будівельників і розбудив решту, ті спочатку спробували загасити його самотужки, але виявилося, що вибило корки й не працював насос, а потім вони побачили, що за ними через паркан спостерігає сусід – той у результаті й викликав пожежників.

Оніпко зазначила, що подала заяву в поліцію. За її словами, вона не може вказати на когось конкретного, але припускає, що підпал може бути пов’язаний з їхнім конфліктом із сусідами: ті відкрито їй заявляли про небажання бачити поряд хворих дітей.

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