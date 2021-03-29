Недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай "Київ-Запоріжжя".

Про це повідомляє Громадський контроль "Укрзалізниці".

"Схід потяга Інтерсіті+ на станції Славгород. Недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок Хюндай Київ-Запоріжжя!!! Про потерпілих інформації поки не надходило", - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі "УЗ" додали, що створено комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

"За оперативною інформацією з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Також вирішується ппитання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу.

Нагадаємо, 6 лютого о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху за маршрутом “ст. Кривий Ріг – ст. Нижньодніпровськ-Вузол” 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії. Загиблих та постраждалих внаслідок аварії немає, однак через аварію стався збій у графіку руху низки пасажирських потягів.