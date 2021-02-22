Криклій пообіцяв подорожі залізницею зі швидкістю 350 км/год до 2030-го

Під високошвидкісний рух будуть модернізовані станції Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої Церкви.

В Україні готується проєкт високошвидкісного залізничного сполучення. Його планують впровадити до 2030 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували старт проєкту високошвидкісного залізничного сполучення в Україні. До 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість 350 кілометрів на годину", - написав міністр у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загальна довжина колій, яку планується збудувати для високошвидкісного залізничного руху на території України, - близько 2 000 км. Це десята частина довжини головних колій, які існують зараз в Україні.

Криклій повідомив, що під високошвидкісний рух будуть модернізовані станції Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої Церкви.

Зі швидкістю 350 кілометрів на годину можна буде проїхатися напрямками:

Київ – Львів – Держкордон;

Київ – Одеса;

Київ – Харків;

Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Раніше повідомляли, що Україна готує міжурядову угоду з Південною Кореєю, яка передбачає отримання нових швидкісних електропоїздів Hyundai. Делегація Мінінфраструктури в березні летить в Корею на переговори.