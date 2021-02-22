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Україна може отримати нові поїзди Hyundai

Делегація Мінінфраструктури в березні летить в Корею на переговори.

Україна може отримати нові поїзди Hyundai
Фото: cfts.org.ua

Україна готує міжурядову угоду з Південною Кореєю, яка передбачає отримання нових швидкісних електропоїздів Hyundai.

Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" повідомив міністр Владислав Криклій.

"В березні виїжджає делегація з представників Міністерства інфраструктури і Укрзалізниці. Там будуть підписані, в тому числі, меморандуми - виділяють грантово 2 млн доларів на розробку пре-ТЕО цього проєкту. Також підписуються угоди по співпраці і готуємо міжурядову угоду, щоб реалізувати цей дуже масштабний проєкт", - сказав Криклій.

Після цього було показано звернення віце-президент підрозділу комерційного транспорту та енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чоя.

Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

"Ми готові надати фінансування декількох проєктів. Особливо ми зацікавлені у будівництві швидкісної залізниці та постачаємо нові швидкісні електричні 10 поїздів з 90 вагонами HRCS-2. Я також з нетерпінням чекаю на готовність підтримки України в транспортних проєктах урядом Кореї. Ми обговорюємо з урядом Кореї новий проєкт з наданням 10 швидкісних поїздів Фонду співробітництва, економічного розвитку та очікуємо найближчим часом офіційної відповіді від уряду України", - сказав топ-менеджер (як перекладено).

Юн Сук Чой також повідомив, що Hyundai розгляне можливість інвестування в Україну для локалізації виробництва складних технологій.

Нагадаємо, що до Євро-2012 Україна закупила 10 південнокорейських швидкісних поїздів Hyundai, які становлять більшість рухомого складу філії УЗ "Українська швидкісна залізнична компанія".

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