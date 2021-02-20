Bitcoin знову побив ціновий рекорд - вартість перевищила 57 000 доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin 20 лютого знову побила історичний рекорд - станом на 15:30 за Києвом ціна піднялася вище 57 000 доларів за "монету".

За час сьогоднішньої торгової сесії ця валюта подорожчала до 57 361 долара, пише "Укрніформ".

Згідно з даними Investing.com, станом на 17:45 вартість знизилася до 56,078 долара за один біткоїн.

Нагадаємо, що 18 лютого курс біткоїна побив черговий рекорд, сягнувши позначки у 52,6 тисячі доларів. 19 лютого вартість сягнула вже 55 000 дол.

При цьому ринкова капіталізація Bitcoin досягла 1 трильйону доларів після того, як ціна криптовалюти встановила новий історичний максимум. Цього місяця Bitcoin зріс у ціні приблизно на 66%, тоді як з минулих торгів - на 6,8%, коли вартість "монети" склала 55079 доларів.