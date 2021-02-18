Вартість Bitcoin вперше сягнула ціни у $52,6 тисячі

Станом на 09:59 за Києвом ціна криптовалюти встановилася на $51,95 тисячі.

Криптовалюта Bitcoin вночі 18 лютого вперше сягнула ціни у 52,6 тисячі доларів, після чого зафіксувалася на рівнях близько 52 тисяч.

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на дані Coindesk.

Станом на 09:59 за Києвом ціна криптовалюта встановилася на 51,95 тисячі доларів (+1,93%).

Друга за поширеністю криптовалюта Ethereum також побила свій ціновий рекорд та вночі сягнула 1 915 доларів. Наразі котирування встановилися на рівні 1 894 доларів (+5,33%).

Раніше, 11 лютого, найстаріший та один із найбільших банків США Bank of New York Mellon Corp повідомив, що до кінця року дозволить операції з Bitcoin та іншими криптовалютами. У цей же день компанія Mastercard заявила, що запроваджуватиме транзакції з криптовалютами, а також працює разом із центральними банками країн над створенням нових віртуальних валют.

Нагадаємо, 16 лютого курс біткоїна побив черговий рекорд, сягнувши позначки $50 тисяч. За останню добу він подорожчав на 5%, а за рік - приблизно на 400%, свідчать дані CoinDesk. Ринкова капіталізація біткоїна вже перевищує 900 млрд доларів.