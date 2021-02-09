Bitcoin знову встановив рекорд і коштує понад $47 000

Фото: Coin Desc

Криптовалюта Bitcoin продовжила зростання у вартості і станом на 9:45 за Києвом коштує 47,650 доларів.

Ріст за останні 24 години склав понад 21%, йдеться на порталі Coin Desk.

За останні три місяців вартість цієї криптовалюти зросла більш ніж утричі. Нова хвиля здорожчання почалася після появи інформації про те, що автовиробник Tesla в січні вклав 1,5 млрд доларів у біткоїн.

Новина про те, що Tesla інвестує в біткоїн, підвищила його вартість до нового рекорду - $43,3 тисячі за "монету". Вартість підскочила більше ніж на $3 тисячі всього за півгодини.

До того історичний рекорд курсу біткоїна було встановлено на початку січня, коли його вартість вперше перевищила $41 тисячу.

Після цього стрибка курс почав просідати і впав до рівня $28 тисяч, а потім тривалий час коливався в районі $32-34 тисяч.

В кінці січня в шапці профілю аккаунта Ілона Маска (власник Tesla) з'явився тег #Bitcoin, після чого курс біткоїна підстрибнув більше ніж на 10%, впритул наблизившись до рекорду.