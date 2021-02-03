Корабель успішно стартував та досяг висоти у 10 км, однак під час посадки на платформу вибухнув.

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Пряма трансляція запуску велася на каналі SpaceX.

Корабель здійснив успішний старт зі злітного майданчика в окрузі Камерон, штат Техас та досяг висоти у 10 км. Після кількох хвилин у повітрі він повернувся на землю, однак під час посадки на платформу прототип вибухнув.

В рамках тестового запуску корабель виконав маневр з переворотом у повітрі перед приземленням на посадковий майданчик. Маневрування здійснювалося за допомогою закрилків, керованих бортовим комп’ютером.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

“Керований аеродинамічний спуск з закрилками і можливістю вертикальної посадки в поєднанні з дозаправкою в космосі має вирішальне значення для посадки зорельота в пунктах призначення по всій Сонячній системі, де немає підготовлених поверхонь або злітно-посадкових смуг, і для повернення на Землю. Ця можливість дозволить створити повністю багаторазову транспортну систему, призначену для перевезення екіпажу і вантажів в тривалих міжпланетних перельотах і допомогти людству повернутися на Місяць і відправитися на Марс і далі”, - йдеться у анонсі випробувань на сайті компанії.

Це вже другі висотні суборбітальні льотні випробування прототипу Starship.

Нагадаємо, 10 грудня прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship так само вибухнув під час посадки.

У травні корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

Торік у листопаді інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.