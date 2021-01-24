СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
ГоловнаТехнології

SpaceX запустила ракету з рекордною кількістю супутників

На борту космічного корабля 143 супутники - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

SpaceX запустила ракету з рекордною кількістю супутників

Американська компанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare. 

Про це повідомляє компанія у мережі Твіттер.

Багаторазова ракета-носій Falcon 9 стартувала з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 17:00 за київським часом. Це вже п'ятий політ ракети.

На борту космічного корабля 143 супутники від 30 клієнтів. Це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаження - понад 5 тонн.

Нагадаємо, перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також