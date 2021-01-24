На борту космічного корабля 143 супутники - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

Американська компанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare.

Про це повідомляє компанія у мережі Твіттер.

Багаторазова ракета-носій Falcon 9 стартувала з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 17:00 за київським часом. Це вже п'ятий політ ракети.

На борту космічного корабля 143 супутники від 30 клієнтів. Це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаження - понад 5 тонн.

Нагадаємо, перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.